XI Congresso Regionale di Legambiente Toscana

“Il tempo del coraggio, per una rinnovata qualità ambientale e sociale della Toscana”è questo lo slogan dell’XI Congresso di Legambiente Toscana, che si terrà nella Sala di Rappresentanza del Comune di Carrara, in Piazza 2 Giugno, sabato 19 e domenica 20 ottobre prossimi. Coraggio, qualità ambientale, solidarietà, economia civile e circolare, ecco le parole chiave del manifesto legambientino che definirà gli obiettivi dell’associazione per i prossimi quattro anni.

A partire dall’emergenza climatica, verranno analizzate le principali criticità della Toscana, con una particolare attenzione alle tante vertenze che vedono protagonisti i nostri Circoli sui territori. Inoltre, ci sarà il modo di approfondire il problema del disagio sociale, in una Toscana già “cambiata”, tra rischi reali e rischi percepiti, sotto la chiave di lettura della nostra identità associativa. Infine, racconteremo azioni e buone pratiche, in vista di una società (e un’economia) civile, circolare e aperta.

Due giorni di confronto intenso, in cui si approfondiranno le principali emergenze ambientali della nostra regione, con proposte alternative concrete e praticabili. I lavori congressuali si apriranno ufficialmente sabato 19 ottobre con la relazione introduttiva del presidente regionale di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza (h. 11.00), al termine della quale si avvicenderanno ospiti e autorità per un graditissimo saluto. Domenica 20 ci sarà invece l’approvazione del documento congressuale e l’elezione dei nuovi organi associativi.