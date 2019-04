Vinitaly 2019: oltre 400 sommelier e tanti eventi targati Fisar

Anche per questa edizione 2019 di Vinitaly la FISAR rinnova per il 27esimo anno consecutivo la sua collaborazione durante l’evento più atteso per appassionati ed operatori del settore vinicolo. Dal 5 al 10 aprile a Vinitaly e Vinitaly and The City gli oltre 400 sommelier della Federazione guideranno il pubblico nelle degustazioni in programma.

Durante la manifestazione nel polo di Verona Fiere i sommelier Fisar racconteranno ai visitatori le numerose cantine presenti ai banchi di degustazione con passione ed esperienza, ma saranno inoltre presenti nelle varie location del fuori salone Vinitaly and The City. Da venerdì 5 a lunedì 8 aprile i Sommelier FISAR accoglieranno i wine lovers nel centro storico di Verona per un imperdibile calendario di eventi alla scoperta delle eccellenze vinicole nello scenario suggestivo della urbs marmorea, tra Piazza dei Signori, l’Arsenale e Piazza San Zeno.

Per il progetto FISAR in Rosa, nato nel 2011 per coinvolgere in prima persona le donne dello scenario vitivinicolo nazionale, è in programma la tavola rotonda “Sei espressioni dei grandi Vini Rosati italiani”, moderato dalla giornalista Gladys Torres. Sei produttrici delle regioni Toscana, Veneto, Sicilia, Puglia, Piemonte e Abruzzo porteranno la loro personale testimonianza di vignaiole accompagnando il proprio racconto con il wine tasting a cura della Sommelier FISAR Ambassador Karen Casagrande. Appuntamento domenica 7, alle ore 15.00 all’interno dell’Area Centro Servizi “Bra” (SALA C – Pad.10), partecipazione gratuita previa prenotazione (Luisella Rubin –luisellar@gmail.com).

Lunedì 8, alle ore 16.00, in programma un altro momento esclusivo targato Fisar con una grande degustazione verticale degli iconici vini dell’azienda Ornellaia, alla presenza del direttore dell’azienda l’enologo Axel Heinz. In degustazione le etichette Le Serre Nuove e Ornellaia, moderata da Flavio Nuti, Coordinatore FISAR Centro e guidata dal Miglior Sommelier Fisar 2018 Marco Barbetti.

Durante Vinitaly 2019 Fisar premierà una personalità di spicco della comunicazione vinicola con la consegna del Premio FISAR alla Comunicazione, che per il 2019 sarà conferito al giornalista RAI Bruno Gambacorta, conduttore della rubrica del TG2 Eat Parade. Appuntamento con la premiazione domenica 7 aprile alle ore 12.30 sul palco centrale dello stand del MIPAAFT.

“Comunicare e promuovere il capitale culturale ed economico del settore vitivinicolo è da sempre al centro della mission di FISAR. – dichiara Luigi Terzago, Presidente FISAR Nazionale – Vinitaly per il comparto enoico rappresenta uno degli appuntamenti nazionali più significativi e importanti. Qui la domanda e l’offerta si incontrano, qui nascono straordinarie collaborazioni e proprio qui FISAR svolge appieno e ancora una volta il suo ruolo di anello di congiunzione tra chi il vino lo produce e chi il vino lo apprezza, che sia un blasonato esperto o un entusiasta apprendista.” – conclude Terzago.

Il programma completo degli eventi targati Fisar è consultabile a questo indirizzo: https://www.fisar.org/fisar_vinitaly_stampa.pdf

Fisar sarà presente a Vinitaly 2019 con lo stand istituzionale al Padiglione D stand D1, con eventi e degustazioni nell’area MIPAAFT e con la rivista Il Sommelier in Galleria dei Signori, Stand 4.