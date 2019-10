VIAREGGIO – Carnevale: continua l’impegno di Gabriele Bianchi (M5S) affinché diventi Patrimonio Unesco

Una delegazione composta dal Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gabriele Bianchi, Alessandra Delle Fave e Andrea Mazzi della Fondazione Carnevale di Viareggio ieri si è recata al Ministero dei Beni Culturali a Roma per conoscere disposizioni, tappe e percorso per richiedere il riconoscimento del titolo di “bene patrimonio mondiale dell’Umanità” del Carnevale di Viareggio.

Durante l’incontro con la direttrice degli Uffici Unesco Arch. Petrangeli è stato definito il percorso burocratico e valutate tutte le novità legate alla nuova direttiva di recepimento nazionale della normativa Unesco per la richiesta d’inserimento, in questo caso, nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale. Un percorso già avviato in passato dalla stessa Fondazione ma che adesso deve ripartire da zero e sul quale c’è tutta l’attenzione di Bianchi e del gruppo M5S della Regione Toscana.