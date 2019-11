VADA – All’Ordigno arriva “Fake Club”, Santomauro racconta il mondo delle Fake

Il falso diventa spunto di riflessione per questa nuova Stand Up Comedy di Stefano Santomauro che affronta il tema attualissimo del vero e falso. “Fake Club” ci trascina dalle prime fake raccontate ai bambini passando tra la Seconda Guerra Mondiale, Hitler, Trump, Van Gogh e molto altro. Si ride e si riflette come in tutti gli spettacoli di Stefano Santomauro che, grazie al connubio fortunato con l’autore Francesco Niccolini, riescono a raccontare usi e costumi della società facendo ridere lo spettatore fino alle lacrime, ma non perdendo mai il contatto con la realtà.

Appuntamento Domenica 1 dicembre alle ore 17,15 al Teatro Ordigno di Vada.

Per info 0586-788373.