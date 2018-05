U16 Eccellenza: la Chimet SBA batte nello spareggio Cagliari

Chimet SBA Arezzo – Olimpia Cagliari 82/53

Parziali: 23/19; 46/30; 69/39

CHIMET SBA: Giovane, Ghini, Bonanni 16, Nica 4, Ratkovic 17, Rossi, Pratesi 10, Castellucci 1, Iannone 8, Cascone 17, Buonanno 9. All. Vezzosi, ass. Tavanti

OLIMPIA CAGLIARI: Carboni 5, Piras 4, Garofalo, Pisano 4, Tibosini 7, Figari, Frongia 15, Puggioni 10, Colabucci, Jervis, Galassi 2, Conte 6. All. Magera, Ass. Manca

Partono fortissimo gli amaranto che dopo 2 minuti di gioco sono avanti 10 a 0, i sardi però, in uscita dal time out chiamato dal loro coach, reagiscono e al 5° siamo 10 a 8 SBA. Il match prosegue con i ragazzi di coach Vezzosi molto ispirati in attacco ma con evidenti difficoltà a contenere gli uno contro uno dei cagliaritani. Il primo quarto termina così con i nostri ragazzi in lieve vantaggio, 23 a 19. Nei primi minuti del secondo quarto le due formazioni viaggiano a stretto contatto nel punteggio ma pian piano la difesa CHIMET stringe le sue maglie e i nostri iniziano ad allungare. Gli isolani fanno davvero molta fatica a trovare la via del canestro e così andiamo negli spogliatoi, per la pausa lunga, sul 46 a 30 per noi e con un vantaggio che inizia ad essere significativo. La ripresa del gioco ritrova una SBA concentrata e determinata che non concede nulla ai propri avversari e prosegue la sua cavalcata arrivando al 30° a toccare il massimo vantaggio sul 69 a 39. Negli ultimi 10 minuti gli amaranto sono bravi a gestire il gioco senza rischiare nulla e non permettendo mai ai sardi di pensare di poter riaprire la partita.

Arriva così un successo storico per la nostra società e che ripaga i ragazzi, il coach Vezzosi ed il suo assistente Tavanti dei tanti sacrifici fatti durante l’anno e li proietta tra le migliori 32 squadre d’Italia. Adesso però da lunedì si torna in palestra a lavorare con la massima determinazione per prepararsi nella maniera adeguata al prossimo appuntamento e potersi giocare le chance di raggiungimento di quello che sarebbe un traguardo straordinario come l’accesso alle finali nazionali. Coach Vezzosi al termine ha così commentato la partita: