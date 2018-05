Tramvia a Firenze, proseguono i lavori di asfaltatura lungo la linea 3

Vanno avanti i lavori di asfaltatura della viabilità lungo la linea 3.

Domani martedì 8 maggio l’intervento interesserà via Pisacane con chiusura in orario notturno (21-6) del tratto via Mazzoni-via Palazzo Bruciato e a seguire del tratto via Palazzo Bruciato-via Tavanti.

Prosegue anche la realizzazione della segnaletica orizzontale, sempre in orario notturno (condizioni meteorologiche permettendo): domani sera prevista la chiusura di via Guasti, in direzione Careggi, e via Gianni, in direzione Careggi.