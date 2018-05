Tramvia a Firenze, aperto varco nel Palazzo Mazzoni, ultimo ostacolo per la linea 2

Nelle ultime ore ci sono stati grandi passi avanti per il prosieguo dei lavori della linea 2 della tramvia di Firenze.

È stata svelata la nuova facciata di Palazzo Mazzoni, all’angolo tra viale Strozzi e viale Francesco Redi, con la parete quasi completamente aperta nella parte inferiore per fare spazio alla galleria del tram fiorentino.

Uno dei lavori più complessi di tutte e due le linee in costruzione negli ultimi anni, assieme al nuovo viadotto in via di Novoli e al manufatto di sbocco del torrente Mugnone in viale Redi, è quasi al termine. Per parlare realmente di termine dei lavori per il Palazzo sarà necessario riportare il palazzo e la sua facciata agli antichi splendori visibili nella foto accanto.

I lavori procedono spediti, anche grazie alle ultime settimane di tempo favorevole e nonostante gli incidenti in fase di collaudo sulla linea 3 della Tramvia