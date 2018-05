The State of the Union, Caffè Corsini firma la pausa caffè di capi di stato, ministri ed esperti

The State of the Union, Caffè Corsini firma la pausa caffè di capi di stato, ministri ed esperti

The State of the Union, Caffè Corsini firma la pausa caffè di capi di stato, ministri ed esperti da tutto il mondo a Firenze dal 10 al 12 maggio

La storica torrefazione di Arezzo partner tecnico nella conferenza annuale organizzata dall’Istituto Universitario Europeo (EUI), con la nuova miscela Classico Italiano e i caffè specialty di Ditta Artigianale

Caffè Corsini, storica torrefazione di Arezzo che esporta in 65 paesi, firma la pausa caffè di capi di stato, ministri, economisti ed esperti riuniti a Firenze dal 10 al 12 maggio in occasione di The State of the Union, la conferenza internazionale organizzata annualmente dall’Istituto Universitario Europeo (EUI), per riflettere sui grandi temi che attraversano l’Unione Europea e gli equilibri internazionali. La solidarietà tra i popoli sarà al centro della tre giorni di dibattiti, un tema che sta molto a cuore anche a Caffè Corsini, azienda da sempre attenta all’equità sociale dell’intera filiera produttiva.

Alcuni dei caffè Corsini sono presidio Slow food, marchio che garantisce una produzione più aderente alla tradizione – è il caso delle miscele Guatemala ed Ethiopia Harenna. Altri sono prodotti fair trade e garantiscono sia i produttori che chi lavora nella filiera. Da rapporti diretti con i produttori nei paesi di origine nasce anche la nuova miscela Classico Italiano, un richiamo nel gusto e nello spirito all’Italia del Boom economico del Dopoguerra e della Dolcevita.

Alle autorità che interverranno nei prossimi giorni alle sessioni di The State of the Union, oltre alle miscele di Caffè Corsini, saranno serviti anche i caffè firmati da Ditta Artigianale, specializzata in caffè specialty tostati freschi.

“Prendere parte a The State of the Union – dichiara il presidente di Caffè Corsini, Patrick Hoffer – e far assaggiare il nostro caffè a rappresentanti delle Istituzioni a livello internazionale è un onore e una grande opportunità per portare avanti la nostra missione: essere dei portavoce del Made in Italy nel mondo. La miscela Classico Italiano è un omaggio all’artigianalità tutta italiana e alla nostra storia, partita proprio nel 1950”.

Fondata ad Arezzo nel 1950 da Corsino Corsini, Caffè Corsini è oggi leader nel settore del food & beverage, che esporta i suoi prodotti in oltre 65 paesi del mondo. Nata da un piccolo laboratorio artigianale di lavorazione del caffè, Caffè Corsini è diventata una delle più importanti torrefazioni italiane nel mondo, attualmente presente nelle maggiori catene di supermercati.

the I chicchi di caffè vengono selezionati singolarmente, attraverso viaggi alla ricerca di miscele pure, per portare in tavola e al bar un gusto che non è solo frutto di numeri e macchine, ma di volti, di aroma e di culture di terre diverse. Inoltre, Caffè Corsini è attenta alla salvaguardia dei territori di produzione, alla tutela dell’ambiente e della popolazione locale che lavora il caffè. Dalla linea Caffè Corsini, alla linea Compagnia dell’Arabica, i prodotti coprono ogni potenziale domanda di consumo, dal caffè in grani, a quello macinato, alle cialde, l’american coffee, l’orzo, i caffè provenienti dalle agricolture biologiche, quello al ginseng e la linea tè.

Inoltre, Caffè Corsini si è lanciata anche nel mercato del mono porzionato (cialde e capsule), compatibili con tutti i sistemi di estrazione e con le maggiori marche di macchine da caffè, un reparto in continua crescita.

Per ulteriori informazioni e per lo shop on line www.caffecorsini.it .