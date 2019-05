Tempo Reale Festival: 14 e 16 maggio in KLANG gli artisti più sperimentali del momento

Firenze. BORDERSCAPE, la sezione X del Tempo Reale Festival, prosegue la sua ricerca di nuovi confini attraverso il suono elettronico nei due set di KLANG, il format che riunisce gli artisti più sperimentali del momento, martedì 14 e giovedì 16 maggio dalle h. 19.00 alle h. 21.00 in 3 set di 30 min. alla Limonaia di Villa Strozzi

Martedì 14 maggio

Tre prospettive completamente differenti: Walter Prati, uno dei pionieri italiani dell’improvvisazione elettroacustica, si confronta con l’opera di un grande maestro della musica contemporanea, Giacinto Scelsi.

Dal Belgio arriva, con un progetto musicale recentissimo, la più importante compositrice di scuola schaefferiana, Annette Vande Gorne, non solo instancabile operatrice culturale e “maestra” di una vera scuola acusmatica europea, ma autrice attiva e prolifica dei nostri tempi.

Completa il quadro un piccolo focus su Gabriele Marangoni, giovane compositore italiano di una scena che emerge integrando elementi espressivi diversi e muovendosi liberamente tra composizione multimediale, performance, improvvisazione, liuteria elettronica.

Giovedì 16 maggio

Spicca fra gli artisti KLANG l’italiano Stefano Pilia, chitarrista dei Massimo Volume e Afterhours, figura eclettica della musica italiana, che passa dalla militanza in una delle più riveritealternative band italiane a quella nei più selvaggi In Zaire, uno che con la sua chitarra è abituato a cimentarsi nei più impervi panorami avantgarde, suonando sul palco anche assieme a mostri sacri come Paul McCartney e John Paul Jones, proporrà un set in cui si fondono avanguardia, underground e pura ricerca sonora sulle “relazioni con lo spazio, la memoria e il tempo”.

Gli altri due quadri: dalla Germania Ute Wassermann ci proietta in una delle più significative e originali ricerche sull’espressione vocale in un solo di rara coerenza e divertimento.

Dall’Austria e dalla sua fertile attualità arriva invece Volkmar Klien, compositore difficilmente etichettabile, protagonista di un progetto acusmatico strutturato e coeso sia a livello formale che timbrico.

PROGRAMMA

KLANG MUSICA SPERIMENTALE #14

Martedì 14 maggio 2019, ore 19 > 21

Limonaia di Villa Strozzi, Firenze

1. Walter Prati 4 VARIAZIONI SU IL ALLAIT SEUL DI GIACINTO SCELSI

per violoncello ed elettronica

I variazione – saltarello

II variazione – abbellimenti

III variazione – muro di suono

IV variazione – nebulosa

2. Annette Vande Gorne 3 SAISONS DE HAIKU

Opera acusmatica

Haiku: Printemps (2016)

Haiku: Eté (2018-19)

Haiku : Hiver (2017)

3. Gabriele Marangoni

RED NOISE Per fisarmonica preparata

TO DOWN Per quattro performers (2018)

Prima esecuzione italiana

fisarmonica preparata Gabriele Marangoni

chitarra elettrica e voce Francesco Canavese, Andrea Gozzi

elettronica e voce Francesco Giomi, Damiano Meacci



KLANG MUSICA SPERIMENTALE #15

Giovedì 16 maggio 2019, ore 19 >21

Limonaia di Villa Strozzi, Firenze

1.Ute Wassermann GORGO

Per voce, fischi e oggetti

2. Volkmar Klien ZUM GROßEN GANZEN

Opera acusmatica (2012)

Das Weiten, zum Großen hin

Ankündigung / Himmelszelt

SalzwandAntiphon

Bestimmung Erscheinung / Niederkunft

Das Große, unmittelbar

3. Stefano Pilia ET CONSUMIMUR IGNI

Chitarra elettrica ed elettronica