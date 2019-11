Tau Calcio Altopascio e il postpartita del DS Dal Porto: “Domenica prestazione da squadra vera”

Quello contro il San Marco Avenza è stato per il Tau Calcio un pareggio importante che ha sancito un passaggio altrettanto significativo: la squadra, ormai, c’è. C’è intuizione, gioco e visione d’insieme, c’è stata, in sintesi, una prestazione da squadra “vera”.

A dirlo è Maurizio Dal Porto, direttore sportivo dell’Eccellenza amaranto: «Domenica, contro il San Marco Avenza, è stata una bella partita, giocata bene da entrambe le parti. Dopo un primo tempo molto equilibrato, abbiamo passato quasi tutta la ripresa nella metà campo avversaria. Abbiamo mancato solo di finalizzare il gioco, di concretizzare quelle due belle occasioni di fare gol che ci avrebbero consegnato tre punti fondamentali».

«La soddisfazione – continua Dal Porto – c’è tutta: i ragazzi hanno trovato un loro equilibrio, stanno lavorando bene e lo stanno facendo insieme. Non assegno la menzione d’onore a nessuno in particolare, hanno tutti portato a termine il loro compito in maniera eccezionale».

Gli amaranto, quindi, restano fermi a metà classifica, a 3 punti dalla zona play off:

«Quello che serve adesso è concretizzare il gioco – conclude Dal Porto – portare a casa il risultato e conquistare almeno due vittorie importanti. Adesso dobbiamo solo lavorare in vista della prossima gara contro il Camaiore. Ci auguriamo di preparare la settimana senza imprevisti, allenandoci bene come abbiamo sempre fatto».