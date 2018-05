Special Olympics 2018, oltre 3000 atleti a Montecatini Terme dal 4 al 9 giugno

I XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special Olympics si terranno a Montecatini Terme e in Valdinievole dal 4 al 9 giugno prossimi.

Oggi a Palazzo Strozzi Sacrati la presentazione alla quale hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore regionale allo sport Stefania Saccardi, il presidente di Special Olympics Italia Maurizio Romiti, il sindaco di Montecatini Terme Giuseppe Bellandi ed il presidente del Comitato Organizzatore Locale Pier Luigi Galligani.

Oltre a loro sono intervenuti anche vari atleti e rappresentanti di Comuni della Valdinievole che ospiteranno alcune gare.

“Un evento di importanza straordinaria – ha detto Stefania Saccardi – che siamo fieri di ospitare in Toscana. Vedremo tanti ragazzi e ragazze disabili misurarsi tra di loro, ma anche confrontarsi e passare del tempo insieme: il connubio sport-disabilità è una delle partite che ci vedono da molto tempo impegnati. La Toscana ha iniziato prima col progetto SportHabile, e successivamente con altre collaborazioni con il Comitato Italiano Paralimpico, a costruire percorsi importanti per rendere lo sport accessibile a tutti. Lo sport per le persone disabili è un elemento fondamentale di inclusione e integrazione sociale, quasi imprescindibile”.