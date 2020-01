SIENA – Truffa vendita elettrodomestico usato sul web, carabinieri rintracciano venditore

Continuano a non mancare coloro che, trascorrendo parte del loro tempo alla ricerca del grande affare sul web, finiscono per incappare nei furbetti di turno che rifilano truffe.

Così una 54enne signora senese innamorata del “Bimby”, noto elettrodomestico che riduce le fatiche di cuochi e pasticceri casalinghi, è andata a consultare una famosa piattaforma di vendite telematiche non garantite dal motore di ricerca, incontrando un’ inserzione di vendita per usato al prezzo stracciato di 300 euro. La signora ha creduto nell’affare e ha contattato il venditore sul numero telefonico che questi aveva postato in attesa di acquirenti. Una volta effettuato il bonifico, la donna non ha ricevuto quanto promesso, né tantomeno è più riuscita a contattare sulla stessa utenza il proprio occasionale interlocutore, che si è eclissato senza pietà alcuna, rendendosi assolutamente irreperibile.

La signora si è rivolta ai carabinieri della Stazione di “Siena Principale” in viale Bracci. I militari dell’Arma sono riusciti a risalire agli intestatari del numero di telefono sul quale la signora aveva contattato l’inserzionista in mala fede e del conto corrente sul quale erano stati indirizzati i soldi con bonifico. Sono entrambi intestati a un 19enne della Provincia di Pescara con precedenti denunce a carico. Questi è stato denunciato per truffa aggravata e ora dovrà giustificarsi con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, presso la quale è stata depositata una motivata informativa di reato.