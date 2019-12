SIENA – Ossessione per la ex: la pedina e diffonde tramite social foto intime

Oggi a Siena, presso la locale Procura della Repubblica, i militari della Stazione Carabinieri di Montepulciano depositeranno una comunicazione di notizia di reato inerente a una denuncia in stato di libertà per atti persecutori, nei confronti di un 65enne poliziano.

Secondo una dettagliata querela presentata dalla donna negli ultimi mesi l’uomo aveva assunto comportamenti ossessivi nei confronti della ex compagna, pedinandola, molestandola telefonicamente e giungendo a diffondere tramite social delle sue vecchie foto intime, ottenute a sua insaputa, durante la loro pregressa relazione. Le insistenze dell’uomo avevano reso impossibile la vita della donna, che si era venuta a trovare in un permanente stato d’ansia e di timore per possibili atteggiamenti aggressivi dell’uomo nei suoi confronti.

I carabinieri hanno messo la donna in contatto con un centro antiviolenza che possa fornirle ausilio ed eventualmente anche ricovero, in attesa dello stabilizzarsi della situazione e del relativo procedimento penale innescato.