SIENA – Nuova truffa agli anziani, rubati orologi e contanti per quasi 2000 euro

Dopo molti mesi di relativa tranquillità, legata alle truffe e violenze contro gli anziani, arriva una nuova denuncia di truffa ai danni di una anziana signora.

L’anziana signora ha riferito, ai militari dell’Arma dei Carabinieri, di essere stata truffata da una donna che, qualificatasi come la Dott.ssa Elvira Martuscello, si è presentata a casa per farsi dare dei soldi a titolo di risarcimento per un presunto incidente stradale causato dal marito.

I Militari accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatare il furto e la truffa. L’anziana ha riferito di essere stata raggirata e di aver consegnato due anelli, due orologi Rolex e contanti per circa 1700 euro.

I Carabinieri e le forze dell’ordine stanno facendo veri attività di sensiblizzazione sul tema delle truffe agli anziani, spiegando agli anziani tecniche e modus operandi adottati dai truffatori. Il classico degli ultimi tempi è la telefonata con la quale un sedicente avvocato informa la vittima di un presunto incidente occorso ad un di lui familiare.

Da tale notizia, che getta l’anziano nel panico, deriva una successiva richiesta di denaro e il fatto che si preannunci che a momenti qualcuno passerà a casa per riscuotere quel denaro. Per pagare c’è sempre tempo. Sicuramente c’è il tempo per chiamare familiari amici e magari, anzi soprattutto, i Carabinieri.