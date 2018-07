SIENA – Incidente sulla Autopalio, si ribalta auto a Monteriggioni

Incidente alle prime ore della mattina attorno a Monteriggioni sulla Firenze-Siena. Un uomo alla guida della sua auto ha perso il controllo e si è ribaltato.

I Vigili del Fuoco di Siena sono intervenuti poco prima delle ore 7.00 di stamattina, al km 9 della Firenze Siena in Località Monteriggioni, per un incidente stradale.

Una Ford Fiesta, per cause in corso di accertamento, ha sbandato e si è ribaltata sulla corsia destra, senza coinvolgimento di ulteriori mezzi. Sul posto, assieme ai soccorsi del 118 che hanno preso in carico il conducente, che non ha riportato gravi ferite, è intervenuta la Polizia Stradale per fare i primi rilievi e comprendere la dinamica dell’accaduto.