SIENA – Il 1 dicembre si accende lo spettacolo delle luci di Natale

“Il Natale a Siena – ha detto l’assessore al Turismo e Commercio Alberto Tirelli – trasforma la città in un caleidoscopio di luci e colori che renderanno ancora più magica l’atmosfera delle feste”.

Domenica 1° dicembre, alle 18, in concomitanza con le celebrazioni dedicate a Sant’Ansano per l’apertura dell’anno contradaiolo, si accenderà, fino al 6 gennaio lo “Spettacolo di Luci”: il via ufficiale partirà da piazza del Duomo che sarà illuminata da una grande Stella di Natale e da lì le nuove luminarie e installazioni luminose collocate nelle vie e piazze del centro vestiranno Siena della magia delle feste.

Uno spettacolo alla cui realizzazione hanno contribuito gli esercenti senesi. Anche Banca Monte dei Paschi prenderà parte alle iniziative di Natale, domenica 1° dicembre alle ore 16, con la tradizionale accensione del proprio albero in Piazza Salimbeni.

Il 7 dicembre, invece, al via le proiezioni luminose sul Palazzo delle Poste in Piazza G. Matteotti, con la prima videomapping a tema natalizio dedicata ai più piccoli, che si replicherà l’8, il 13, 14, 15 dicembre, e dal 20 al 6 gennaio alle 17 e alle 19.

Il 14 dicembre, alle ore 18, sul Palazzo Comunale in Piazza del Campo la prima videomapping in 3D sempre a tema natalizio, replica alle 20. Il giorno successivo (15) alle 20 altra videomapping, a seguire dal 20 al 26 dicembre alle ore 18 e alle 20. La luce dei proiettori vestirà così i palazzi e gli edifici di una nuova “texture” regalando l’impressione di essere animati e di cambiare pelle.

Ma i riflettori non si spegneranno mai: negli intervalli di videomapping 3D, infatti, avranno luogo proiezioni di giochi di luce.

Le iniziative de “Lo Spettacolo di Luci” fanno parte del cartellone di eventi del Natale a Siena che sta registrando già un grande successo di pubblico con le attrazioni per grandi e piccini del Paese dei Divertimenti ai Giardini della Lizza, il Trenino di Natale con le corse nel centro storico e l’animato Villaggio di Natale ai Giardini della Lizza, piazza Gramsci e Piazza Matteotti.

Il programma di “Natale a Siena” si svolge in collaborazione con Camera di Commercio Arezzo-Siena e Estra Spa e con il contributo di Banca Monte dei Paschi di Siena.