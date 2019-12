SIENA – Giovanili Virtus, gli under 16 chiudono girone andata primi e imbattuti

Ancora una vittoria per gli under 16 Eccellenza, che al PalaPerucatti si impongono contro Valdicornia con il punteggio di 98-56.

Partita sempre in controllo per i ragazzi di coach Spinello che, dopo il +11 di fine primo quarto, hanno sempre aumentato il divario, arrivando a dilagare nella seconda metà di gara. Buona prestazione di squadra per i rossoblu, dove ognuno è riuscito a dare qualcosa alla partita. Con questa vittoria, i virtussini chiudono il girone di andata in testa al campionato da imbattuti, con due punti di vantaggio su La Spezia che occupa il secondo posto.

VIRTUS: Gazzei 9, Puccetti 9, Bruttini 7, Cannoni 16, Lorenzoni 9, Nikiforakis 2, Costantini Gabrio 20, Liotta, Costantini Giulio 4, Braccagni 18, Ravenni 4, Tius. All. Spinello

VALDICORNIA: Bartoli 11, Donati, Riccardi 10, Tinacci 15, Alfarano, Manfredinighi, Ghisu, Barbaglia 4, Bernardini 3, Batraglini 8, Tafi 5.

UNDER 18 GOLD

SBA AREZZO – VIRTUS SIENA 59-55 (18-8; 34-20; 47-38)

VIRTUS: Bindi 12, Calvellini 16, Lalli, Giacchini, Cortigiani 8, Valeri 2, Gabbrielli 6, Losigo 6, Gallorini 8, Bicchi. all.: Ceccarelli

Sconfitta al fotofinish per la Virtus che nella tana della capolista prima va sotto, poi recupera e nel finale tira per vincere, senza però trovare il bersaglio. Partono malissimo i senesi, che nei primi 20 minuti di gioco non trovano mai la via del canestro, scivolando a -14, sempre puniti dagli aretini. Nel terzo quarto la difesa rossoblù sale di tono, arrivano i recuperi ed i punti di margine si riducono, fino al 55-54 a 40″ dal termine: qui la Virtus trova buoni tiri che però non hanno l’esito sperato, Arezzo ringrazia e con la lotteria dei tiri liberi si allontana fino al 59-55 finale. Prova a due volti dei virtussini, poco precisi nei primi venti minuti, per poi recuperare fino al possibile tiro della vittoria. Prossimo impegno Lunedì 16/12 alle 20:30 al PalaPerucatti contro la Mens sana.

UNDER 18 SILVER

IMPRUNETA – MAGINOT SIENA 44-69 (9-19; 21-39; 32-53)

MAGINOT: Cinelli 14, Filipovic T. 13, Dettori 12, Cannoni 8, Ialongo 7, La Rosa 5, Gazzei 4, Fattorini 4, Giani 2, Giannettoni, Mari, Tirinnanzi.

UNDER 15 ECCELLENZA

PONTEDERA BASKET – VIRTUS SIENA 80-60 (23-14; 39-25; 59-44)

VIRTUS: Bardini 12, Battente 5, Becatti 3, Fabrizzi 9, Giurleo 4, Pacciani 10, Papa 4, Stella 4, Volpe 9

UNDER 14 ELITE

AFFRICO FIRENZE – VIRTUS SIENA 37-61 (13-15; 19-29; 26-50)

VIRTUS: Ceccarelli 13, Landi 13, Confaloni, Botteghi, Minucci ne, Conenna, Falchi, 6, Paladini 12, Mongelli 7, Liotta 10. All. Cappelletti