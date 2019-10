SIENA – Basket: buona la seconda per gli Springtails

Esordio casalingo sul parquet del PalaCorsoni per i ragazzi del Cus Siena Basket, che si impongono su STM Pallacanestro per 79-51. Gli Springtails conducono la partita fin dai primi minuti di gioco, amministrando il risultato fino all’ultima sirena.

“Sono contento per l’intensità con cui abbiamo affrontato la gara” – afferma coach Lorenzo Bicchi – “il rischio di sbagliare approccio è alto in queste categorie; invece i ragazzi hanno risposto alla grande, applicandosi con molta determinazione e non risparmiandosi nemmeno a risultato acquisito. Un’ottima prova del collettivo, con grandi passi in avanti, specialmente in difesa. Rimane molto lavoro da fare per trovare quella fluidità di gioco che ci possa rendere più efficaci ed efficenti.”

Questi i tabellini degli Springtails:

Tonolo 10, Manganelli, Paladini 7, Ninkam Noumssi 4, Sorato 5, Cappellucci 7, Collet 3, Traetta 5, Bicchi 15, Mocenni, Gioia 18, Battente 5.

Coach: Bicchi L.

Vice: Caselli C.

Terza giornata di campionato che vedrà gli Springtails in scena ad Arezzo contro Amen Basket Aretina sabato 26 ottobre alle ore 18.30.