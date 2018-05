SIENA – Auto in fiamme in Via Chiantigiana

Questa sera alle ore 19:00 intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Siena per spegnere un auto in fiamme.

L’intervento è avvenuto per spegnere l’incendio che ha coinvolto un automobile in transito in via Chiantigiana. I Vigli del Fuoco intervenuti non hanno ravvisato danni a persone.

L’auto in fiamme è andata pressoché completamente distrutta nonostante il pronto intervento di spegnimento.

Non si segnalano danni a persone.