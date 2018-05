Scoperti oltre 3 chili di droga in appartamento a Firenze. 32enne in manette a Novoli

Sequestrati quasi 3 chili di droga: la Polizia scopre cocaina e marijuana in un appartamento a Novoli. In manette un 32enne incensurato

Ieri pomeriggio a Novoli è finito in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo di 32 anni: la polizia ha scoperto, in una camera dell’appartamento a lui in uso, oltre 2 chili e mezzo di marijuana, una 40ina di grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, un’apparecchiatura per il sottovuoto e bilancine di precisione.

L’operazione, condotta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di San Giovanni, è partita dopo una serie di specifici e mirati servizi antidroga nella zona intorno a via Maragliano.

Nel primo pomeriggio gli agenti, ben appostati, hanno osservato l’arrestato che, dopo essere uscito di casa, avrebbe consegnato una busta gialla per la spesa ad un automobilista. Una volta ripresa la marcia, l’auto è stata seguita e fermata nei pressi di un semaforo in viale Guidoni dove i poliziotti hanno immediatamente scoperto che la busta gialla sospetta avvolgeva diversi grammi di marijuana.

La droga è stata sequestrata, mentre per il conducente del mezzo sono scattate le relative sanzioni amministrative.

Pochi minuti dopo i poliziotti sono andati a far visita al sospetto che poco prima avevano visto consegnare in strada la busta “incriminata”. Questa mattina, dopo l’udienza di convalida, il Tribunale ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.