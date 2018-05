Rapina in pieno centro a Montevarchi, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Montevarchi hanno arrestato C.V., pregiudicato di origini campane, tossicodipendente, già vecchia conoscenza delle forze dell’ordine del Valdarno.

Un Carabiniere in servizio al centro telematico di Firenze del Comando Legione Carabinieri di Firenze, ad accorgersi di quanto stava accadendo alla farmacia Galeffi, in via Roma.

Il militare, anche lui in fila, ha notato il rapido movimento del malvivente che si era impossessato di alcune banconote da venti euro, asportandole dal registratore di cassa aperto. Immediata la reazione del Carabiniere che, qualificandosi, cercava di fermare il rapinatore, bloccandolo da dietro.

Il malvivente, dopo una breve colluttazione con il Carabiniere, è riuscito a divincolarsi ed è scappato a piedi in direzione di piazza Vittorio Veneto, inizialmente inseguito dal militare fuori servizio. L

La pattuglia dei Carabinieri di Montevarchi, nel frattempo allertata, insieme ad altre tre pattuglie disponibili coordinate dalla centrale operativa di San Giovanni Valdarno hanno intercettato l’uomo in fuga e provato a fermarlo.

Il pregiudicato è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale e trasferito poi alla Casa Circondariale di Arezzo.

I militari hanno riconosciuto nel pregiudicato arrestato l’autore di una truffa ad una anziana signora montevarchina nata nel 1928. La donna, una settimana addietro, si era recata presso una tabaccheria di Montevarchi con l’intenzione di pagare un bollettino postale, trovandola però chiusa. Il pregiudicato, che si trovava nei pressi del distributore di sigarette esterno al locale, notando l’anziana sola, iniziava a spiegarle che anche tramite il distributore di sigarette esterno al locale era possibile provvedere al pagamento di un bollettino per cui, raggirandola, si faceva consegnare settanta euro, toccando a caso i tasti del distributore e restituendo perfino 10 euro di resto nonché, facendosene beffe sino all’ultimo, provvedeva a scrivere a penna una ricevuta dietro un pezzo di carta.