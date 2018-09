Il cantante e attore Enrico d’Amore proporrà un corso di musical per chi sogna una carriera artistica. Da ottobre a maggio si terrà un innovativo percorso tra canto, recitazione, teatro e crescita personale

Canto, recitazione, teatro e crescita personale: Proxima Music porta ad Arezzo il Musical Power Camp. Da ottobre a maggio, le aule del Liceo Scientifico “Redi” ospiteranno il corso di musical della durata di otto mesi tenuto dal noto cantante e attore Enrico D’Amore che, dopo aver calcato i palcoscenici di tutta Italia, ha scelto di dedicarsi all’insegnamento con l’obiettivo di formare tecnicamente e caratterialmente chi sogna una carriera artistica professionistica. Il Musical Power Camp propone un format innovativo che, già testato con successo a Roma, vuole fornire agli allievi una preparazione completa per esibirsi davanti ad un pubblico o ad una telecamera, con lo sviluppo della voce e del canto che si unisce ad un parallelo lavoro su emotività, espressività e consapevolezza.

Il corso, rivolto a chi ha almeno quattordici anni e una preparazione di base, si svilupperà attraverso lezioni settimanali di cinque ore e sarà scandito in tre distinte fasi. Inizialmente sarà proposto un lavoro sulla preparazione vocale che porta ad acquisire un pieno controllo della voce in ogni circostanza con il metodo “Vocal Power” di Elisabeth Howard (vocal coach di artisti quali Sting, Police o Lionel Richie), poi sarà la volta della teatralizzazione e della parte scenica con esercizi su memoria, personaggi, movimenti, espressività, improvvisazione e coesione del gruppo. Al termine di queste due fasi è prevista un’esibizione pubblica alla presenza di una giuria artistica che darà una valutazione del percorso vissuto. Il Musical Power Camp si chiuderà poi con la messa in scena di un vero spettacolo che permetterà di vivere le emozioni di salire sul palcoscenico e di esibirsi di fronte al pubblico. Nel corso degli otto mesi non mancheranno nemmeno incontri e laboratori con artisti professionisti del mondo di teatro, danza e canto, per garantire ulteriori occasioni di confronto e di crescita personale. Una peculiarità del corso è infine rappresentata dal “Facebook Video Story”, cioè dalla registrazione e dal racconto dell’intero percorso di studio per permettere ad ogni allievo di individuare su cosa lavorare e di valutare i progressi, acquisendo così ulteriore consapevolezza di sé e dei propri mezzi.

Nel Musical Power Camp, D’Amore ha riunito quanto appreso nei suoi vent’anni di carriera artistica. Il bresciano esordì diciannovenne come cantante a “Sarabanda” di Enrico Papi, poi ha iniziato una fortunata esperienza teatrale che l’ha visto protagonista nei maggiori colossal musicali italiani come “Jesus Christ Superstar” di Fabrizio Angelini, “Tosca amore disperato” di Lucio Dalla o “I promessi sposi” di Michele Guardì messo in scena allo stadio Meazza di Milano davanti a 30.000 persone.