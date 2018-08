Presentazione del programma della Fiera di Casalguidi

Agricoltura, artigianato, arte culinaria, sport, spettacolo: l’eccellenza del territorio pistoiese e non solo. Il tutto alla Fiera di Casalguidi.

Un appuntamento storico che da 133 anni ha sempre saputo attrarre l’attenzione e il gradimento di molte persone incuriosite dalle proposte legate al mondo dell’agricoltura, attratte dalla maestria degli artigiani, ingolosite da bontà per tutti i palati. Anche il programma riserva piacevoli sorprese (Dj Fargetta, Concerto con Diego Arrigoni dei Modà, Tombola in Piazza, Cover band, Alan Sorrenti in concerto, giusto per citarne alcune.)

Una fiera che nel tempo è cresciuta arricchendo l’offerta con eventi culturali e sportivi che mettono in evidenza la ricchezza del nostro territorio che non è data solo dal lavoro m,a dalla capacità di aggregazione e confronto.

L’edizione del 2018 rappresenta una svolta per la presenza di un’organizzazione diversa che darà maggiori garanzie in termine di gestione amministrativa, di sicurezza per tutti coloro che vi faranno visita, di impatto qualitativamente di eccellenza per gli espositori. Per questo risultato, i ringraziamenti vanno al Comitato Fiera di Casalguidi che impiega volontari ogni anno.

Servizio fotografico di Sandro Nerucci

Riccardo Gorone