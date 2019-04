Premio Internazionale Letterario e d’Arte”Nuovi Occhi sul Mugello” 6 edizione (2019)

Parte del ricavato andrà a favore del “Progetto Indaco: teatro con l’altro” di Vicchio (FI) che gestisce attività e lavori contro l’emarginazione e la disabilità.

“Il Premio alla Carriera” conferito a DARIO CECCHINI: Personaggio che ha operato portando il nome del Mugello nel Mondo. Saxofonista, flautista, compositore, è ideatore e leader da oltre 20 anni dei FUNK OFF, la Marching Band di 15 elementi (dal 2003 Marching Band ufficiale di Umbria Jazz) che ha cambiato il concetto di banda e per cui compone e arrangia tutto il repertorio. Con i Funk Off ha inciso 7 album tutti di proprie composizioni e da anni partecipa ai più importanti festivals in Italia e facendo tournè in tutta Europa, Australia, Stati Uniti, Brasile, Sud Africa, Georgia, Cina, Giappone. A suo nome anche il quintetto JAZZASONIC (con cui ha inciso l’album omonimo) e il trio TRIOZONE del quale è uscito nel 2017 il primo album intitolato “Talking Pictures”.

Nel 1998 inizia la collaborazione con Leonardo Pieri con il quale forma ITALIAN SECRET SERVICE, gruppo di electric-jazz con cui realizza 3 album e con cui è presente in oltre 100 compilations.

Dal 1996 al 2001 ha fatto parte dell’Orchestra di Musica Leggera della RAI di Roma e in seguito di numerose altre orchestre televisive per programmi sia Mediaset che RAI.

È docente di Saxofono Jazz nei Conservatori Mascagni di Livorno, Venezze di Rovigo, Palestrina di Cagliari. Numerosissime le collaborazioni sia con musicisti jazz: Lee Konitz, Natalie Cole, Kenny Wheeler, P. Fresu, E. Pieranunzi, M. Giammarco, S. Bollani, M. Tamburini, F. Bosso, D.Liebman, G. Petrella e molti altri, che di altra estrazione: Fred Wesley, Raul Midon, Avery Sunshine, Eumir Deodato, Eros Ramazzotti, Jovanotti, Lucio Dalla, Adriano Celentano, Biagio Antonacci, Simone Cristicchi, Gino Paoli, Karima, Alessandra Amoroso, Giorgia, Alexia, Gege’ Telesforo, Riccardo Tesi. È presente in oltre quaranta album dei quali 13 come leader.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 11 maggio 2019 dalle ore 15:00 c/o il Palasport di Dicomano (FI). L’evento, che è liberamente aperto al pubblico e al quale sarà possibile portare parenti ed amici, sarà allietato da artisti e personaggi noti nel campo artistico e culturale.