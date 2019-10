PRATO – Riccio incastrato in un cancello, il salvataggio dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del Comando di Prato, sono intervenuti nel Comune di Prato, precisamente in Via Antonio Rosmini per liberare un riccio rimasto incastrato nelle inferriate di un un cancello.

Avventura a lieto fine per il piccolo animale che è stato salvato dai Vigili del fuoco e liberato nel giardino dove ha trovato rifugio nella vegetazione.