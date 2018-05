PRATO – Autobus turistico in fiamme nella notte

Questa notte attorno alle ore 2:00 un autobus turistico è andato distrutto dalle fiamme in un parcheggio a Poggio a Caiano

I soccorsi sono intervenuti, contattati da dei passanti, alle ore 02:15 circa in Via Ginepraia, nel Comune di Poggio a Caiano, per l’incendio ad autobus turistico che risultava regolarmente parcheggiato.

Le fiamme hanno interessato il vano motore nella parte posteriore del mezzo e poi si sono allargate a parte del veicolo. Al termine della fase di spegnimento, la squadra dei Vigili del Fuoco ha bonificato e messo in sicurezza l’autobus.

Ingenti danni al mezzo, proveniente dell’Ucraina. Non si registra alcun ferito.