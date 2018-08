PRATO – Arrestato un pregiudicato per rapina alla PAM di Via Palermo

Gli uomini dell’Arma nella giornata di ieri hanno portato a termine l’arresto dell’uomo.

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Prato hanno tratto in arresto un trentenne, pregiudicato, di nazionalità marocchina ed in Italia senza fissa dimora, per rapina in propria commessa in danno di un addetto alla vigilanza del supermercato Pam di via Palermo angolo via Venezia.

Il trentenne è stato notato mentre nascosto tra gli scaffali occultava nel proprio zaino confezioni di tonno per un valore superiore ai cento euro, fermato dall’addetto alla vigilanza subito dopo le casse, lo aggrediva con calci e pugni per evitare il controllo.

Il tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri consentiva di bloccare l’uomo e recuperare la refurtiva. Arrestato sarà sottoposto a giudizio nel corso della mattinata odierna.