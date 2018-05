PRATO – Arrestata 28enne nigeriana per spaccio di eroina

Una ventottenne nigeriana senza fissa dimora è stata arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio dai Carabinieri di Montemurlo

Alcuni residenti avevano segnalato ai Carabinieri impegnati in servizi antidroga, alcuni movimenti sospetti in via Pistoiese, nei pressi della sala slot “Blue Star”.

Dopo alcuni giorni di osservazione, sabato mattina i Carabinieri hanno controllato la giovane che, sottoposta a perquisizione personale è stata trovata in possesso di 17 dosi di eroina e della somma contante di euro 350 ritenuta provento dell’attività di spaccio.