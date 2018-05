PRATO – Ancora controlli su paninari e fruttivendoli al Macrolotto 1, multe per 20mila euro

Ancora controlli su paninari e fruttivendoli al Macrolotto 1. Ieri l’operazione dei Nuclei Speciali insieme all’Ispettorato del lavoro: multe per 20mila euro

Blitz dei Nuclei Speciali della Polizia Municipale del Comune di Prato che stamattina, insieme al personale appartenente all’ufficio dell’Ispettorato del lavoro di Prato, hanno effettuato una serie di controlli sulle attivita’ commerciali itineranti presenti sul territorio comunale, in particolare nel Macrolotto Uno: vendita ambulante di prodotti alimentari, “paninari”, venditori di frutta e verdura e produttori agricoli. I controlli di questo tipo vengono spessi ripetuti dalla Municipale proprio per scongiurare che un’autorizzazione di attivita’ per vendita ambulante si trasformi di fatto in vendita su posto fisso.

Nel corso dei controlli sono state accertate diverse irregolarità sia per l’ inottemperanza alle norme sul commercio itinerante ed all’occupazione abusiva del suolo pubblico, sia per la posizione lavorativa di alcuni addetti alla vendita.

Al termine delle operazioni sono stati elevati verbali per circa 20.000 euro. Inoltre è stata sospesa l’attività di due paninari che impiegavano lavoratori a nero, di cui uno clandestino sul territorio nazionale.

Il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria per sfruttamento della manodopera clandestina.