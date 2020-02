Poggiotondo, a Chianti Lovers presenta Le Rancole 2019

A Chianti Lovers Poggiotondo presenterà il Chianti Le Rancole 2019 e il vinsanto Collefresco edizioni 2008 e 2009.

Domenica 16 febbraio 2020 dalle 9:30 alle 21:00 a Firenze alla Fortezza da Basso appuntamento con Chianti Lovers l’anteprima dei Chianti 2019 dedicata alle nuove annate: dalle 9,30 alle 16:00 l’ingresso è riservato alla stampa ed agli operatori e dalle 16:00 alle 21:00 a tutti coloro che amano il Chianti a prescindere.

“Io presenterò il Chianti LE RANCOLE 2019 che faccio secondo la tradizione toscana: sangiovese e canaiolo con un leggero passaggio in legno” spiega Lorenzo Massart, proprietario di Poggiotondo. “Ci saranno anche le annate 2012, 2013 e 2014. Scenderà in campo anche il capo cannoniere della mia squadra il vinsanto COLLEFRESCO, edizioni 2008 e 2009”.

“Sono molto felice di partecipare a questo evento perché è l’unico che fa giocare solo il Chianti che resta il vino toscano per eccellenza” aggiunge Massart. “Mi auguro che presto si arrivi a vietare, per il Chianti, l’utilizzo di uve diverse dal sangiovese perché, il sangiovese, vuole vivere in pace assieme al canaiolo, al colorino e al ciliegiolo. Le cosiddette uve internazionali hanno, infatti, reso irriconoscibile il Chianti e fanno rivoltare nella tomba il barone Ricasoli. Sono un integralista e non posso farci nulla!”