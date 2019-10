PISTOIA – Vertice in Prefettura per messa in sicurezza S.S. 64 Porrettana Entro metà del prossimo mese riapertura parziale del tratto di strada interessato dalla frana

PISTOIA – Vertice in Prefettura per messa in sicurezza S.S. 64 Porrettana

Il Prefetto Zarrilli ha nuovamente convocato tutti gli attori istituzionali del territorio allo scopo di stimolare concrete iniziative per superare i disagi provocati dal movimento franoso che ha interessato la SS 64 “Porrettana” nel febbraio scorso per il quale, già nell’immediatezza dell’evento, era stato attivato uno specifico tavolo tecnico in Prefettura.

Ieri pomeriggio, il Prefetto ha quindi sollecitato i rappresentanti istituzionali presenti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, ad uno sforzo aggiuntivo allo scopo di attivare ogni possibile iniziativa per consentire il ripristino del traffico veicolare. In particolare, il Prefetto ha richiesto all’ANAS un aggiornato e preciso cronoprogramma dei lavori che restano da eseguire per consentire la riapertura in sicurezza dell’asse viario, ponendo così fine al disagio per la comunità locale ed anche in considerazione dell’importanza che la S.S. 64 riveste quale percorso viario nodale con la confinante regione dell’Emilia Romagna.

Al riguardo, il rappresentante di ANAS ha assicurato che entro la metà del prossimo mese di novembre avverrà la riapertura parziale del tratto di strada interessato dal movimento franoso con l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico; il vertice regionale di ANAS si è altresì impegnato a fornire ogni 10 giorni – tramite appositi pubblici comunicati – l’aggiornamento periodico sullo stato dei lavori.

Il Prefetto, infine, ha convocato nuovamente il tavolo interistituzionale per il prossimo 30 di ottobre allo scopo di seguire da vicino l’evoluzione dei lavori volta a contenere i disagi per la collettività e per l’economia del territorio locale e di quelli confinanti.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco del Comune di Sambuca Pistoiese, il Consigliere Regionale Marco Niccolai, il Responsabile della Segreteria dell’Assessorato Regionale all’Ambiente e Difesa del Suolo, il Capo Gabinetto dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia, il neo Dirigente dell’ANAS Toscana, nonché il Comandante della Polizia Stradale di Pistoia.