PISTOIA – Spruzza spray urticante contro piccione

Nella mattinata di oggi la Polizia di Stato ha accusato un uomo di 54 anni di aver causato lesioni aggravate.

Nella fattispecie l’uomo, che si trovava all’esterno di un bar in Piazza Duomo era stato infastidito in più occasioni da un piccione. Dopo aver tentato più volte di allontanarlo, l’uomo ha provveduto a spruzzare dello spray al peperoncino, in presenza di altre persone, per far desistere definitivamente il volatile.

Dopo qualche istante gli avventori del locale hanno iniziato ad accusare lievi disturbi respiratori. Tra questi, un Vice Ispettore della Squadra Volanti della Questura di Pistoia insieme alla sua famiglia che, libero dal servizio, è intervenuto prontamente identificando l’uomo e richiedendo l’ausilio di una pattuglia. Tra gli avventori presenti anche tre bambini.