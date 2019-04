PISA – SUV si schianta in albero nel Comune di Peccioli, grave il conducente L'uomo ferito è stato trasportato all'ospedale con l'elisoccorso Pegaso

PISA – SUV si schianta in albero nel Comune di Peccioli, grave il conducente

Incidente alle 8:00 di questa mattina in via Cedri nel comune di Peccioli dove un Audi Q5 si è schiantato su albero.

Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura Audi Q5 ha perso il controllo dell’auto andando a finire contro un albero nell’urto è stato sbalzato fuori dalla vettura finendo una scarpata di circa 6 metri dalla vettura.

I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare il ferito e a consegnarlo al personale del 118 che con l’elicottero Pegaso l’ha portato all’ospedale. Sul posto carabinieri per fare i primi accertamenti del caso.