PISA – Mura protagoniste delle notti estive 2019, ecco il programma

Riflettori puntati sulle Mura pisane con il suggestivo camminamento in quota, assolute protagoniste delle iniziative in programma per le sere d’estate.

Un cartellone ricco di iniziative coinvolgerà le Mura nelle notti estive a partire da domenica 7 luglio con le visite guidate in notturna. I partecipanti dotati di collane luminose e in compagnia di una guida percorreranno il tratto da piazza dei Miracoli alla Torre Piezometrica, ammirando dall’alto i monumenti alla luce del tramonto. In programma tre partenze previste alle ore 21.30, alle 22 e alle 22.30, per una visita guidata della durata di un’ora al costo del biglietto di 5 euro.

‘A spasso sulle Mura con l’archeologo’ è il titolo della visita notturna che si terrà martedì 9 luglio con l’accompagnamento esperto di Giuseppe Clemente e Francesca Bulzomì, della Sezione Toscana dell’Associazione Nazionale Archeologi. I partecipanti verranno coinvolti in un percorso esplicativo sul mestiere dell’archeologo in città attraverso l’esplorazione di scavi urbani ormai invisibili. Il costo del biglietto è di 5 euro, la partenza della visita è prevista alle 21 da piazza delle Gondole e si concluderà in piazza dei Miracoli.

Le Mura saranno al centro di numerosi eventi per tutto il mese di luglio ed agosto, a partire dalle promozioni speciali per l’occasione della ‘Cena in Bianco’ di sabato 13 luglio, proseguendo con la passeggiata letteraria in notturna la serata successiva, il 14 luglio. Il 16 luglio invece occhi puntati al cielo per l’Eclissi di Luna vista dall’alto delle Mura e mercoledì 17 luglio appuntamento alle Officine Garibaldi per la presentazione del progetto “Mura di Pisa Night Experience” arricchito con la spettacolare videoproiezione sulle Mura intitolata “Alla scoperta delle Mura – luci e ombre della Pisa medievale”. Le note blues e swing di Mattia Donati e Mauro La Mancusa risuoneranno nella serata di Giovedì 25 luglio con l’esibizione dei Luppoli Rampicanti ad accompagnare la passeggiata in quota con degustazione di birre artigianali della Gilda dei Nani Birrai.

La prossima domenica 21 luglio, il 4 ed il 25 agosto sono in programma nuove visite in notturna. Tutti i giorni è possibile accedere al camminamento in quota sulle Mura di Pisa dalle 9 alle 21 il giovedì, venerdì e sabato, dalle 9 alle 19 gli altri giorni (ultimo ingresso possibile fino a mezz’ora prima della chiusura). Ogni settimana nei giorni di venerdì e sabato è possibile effettuare visite guidate per 5 euro comprensivi di ingresso

.

È possibile prenotare per le visite guidate e per gli eventi (fino ad esaurimento posti disponibili) telefonando al numero 050 0987480. Programma su www.muradipisa.it