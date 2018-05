PISA – Muore 93enne per ribaltamento sul trattore

PISA – Muore 93enne per ribaltamento sul trattore

Grave incidente questo pomeriggio attorno alle ore 18:00, muore un uomo di 93 anni

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Montopoli Val d’Arno in via Bulignano per un soccorso causato da un indicente agricolo.

Un uomo di 93 anni è deceduto in seguito al ribaltamento del trattore cingolato su cui stava lavorando. Il decesso è stato accertato dal personale del 118 intervenuto in supporto ai Vigili del Fuoco.

L’incidente, la cui dinamica al vaglio dei Carabinieri, è avvenuto in aperta campagna.