PISA – Grave incidente sulla via bientinese, morto un uomo e i suoi due cani

Ieri notte attorno alle ore 23:00 c’è stato un grave incidente che ha visto coinvolte due autovetture sulla via bientinese. Morto un uomo e i suoi due cani.

La richiesta di soccorso è arrivata ai Vigili del Fuoco ed al personale medico del 118 ieri sera intorno alle ore 23:20 per un incidente sulla via Bientinese in prossimità dell’incrocio con caccialupi.

Per cause in corso di accertamento due autovetture una Range Rover e una Nissan Navarra si sono scontrate; il conducente di quest’ultima, F. D. Di 82 anni residente a Capannori (LU), nell’impatto è finito nel fossato laterale alla carreggiata ed è deceduto sul colpo insieme ai suoi due cani. Il conducente dell’altra autovettura è stato condotto all’ospedale di zona per gli accertamenti del caso ma non è in gravi condizioni.

Sul posto anche i Carabinieri di Pontedera per i primi rilevamenti e le indagini sull’accaduto.