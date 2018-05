PISA – Asfaltature: partiti i lavori in via Garibaldi

Si asfalta il tratto dentro le mura. Intervento concluso entro il fine settimana, meteo permettendo

È partito lunedì 14 maggio l’intervento di riasfaltatura in via Garibaldi, nel tratto dentro le mura. La durata dei lavori è prevista per 5 giorni, e dunque, meteo permettendo, si prevede la fine lavori entro il pomeriggio di venerdì. L’intervento, iniziato questa mattina con la rimozione dell’asfalto, viene eseguito da Avr sotto la direzione di Pisamo, per un importo complessivo di 60mila euro.

A seguire si asfalteranno via Vecchia Lucchese e via Benedetto Croce.

Per permettere lo svolgimento dei lavori in via Garibaldi dalle ore 8 di lunedì 14 maggio fino al termine dei lavori e comunque non oltre le 19 di venerdì 18 maggio sono adottate le seguenti modifiche al traffico: via Garibaldi è chiusa al traffico veicolare (eccetto biciclette) da Porta Celcesana a via Santa Marta ed è istituito il divieto di sosta con rimozione in tutto il tratto; via degli Artgiani è chiusa al traffico veicolare eccetto residenti, con accesso e uscita con il senso unico alternato a vista; in via Santa Marta da Lungarno Mediceo a via Garibaldi sarà abolita la corsia preferenziale, con inversione di senso per consentire alle auto di raggiungere via Santa Marta dal lungarno (I veicoli provenienti dal Ponte della Fortezza continueranno ad avere l’obbligo a destra verso il lungarno Buozzi).