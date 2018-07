UZZANO – Torna la Cena sotto le Stelle di Gocce di Vita-onlus

Gocce di Vita-onlus, associazione no profit che opera a sostegno dello sviluppo delle popolazioni Quechua nelle aree più remote del Perù promuove anche quest’anno la Cena sotto le Stelle, occasione di solidarietà e intrattenimento nel segno della cucina della tradizione.

Sabato 21 luglio 2018 presso la sede dell’Associazione Gocce di Vita-onlus di Uzzano si tiene la 15esima edizione della Cena sotto le Stelle, serata a scopo benefico per conoscere le attività della onlus in Apurimac, regione tra le più povere del Perù, nella piacevole occasione di una cena all’aperto nel parco.

Il menù della serata prevede un aperitivo a base di sangria e stuzzichini accompagnato da momenti di intrattenimento; seguirà un antipasto in cui non mancheranno specialità toscane tra cui mallegato e crostini al lardo. La cena entrerà nel vivo con un primo piatto a base di maccheroni fatti in casa al ragù di maialino e al profumo di finocchietto selvatico, mentre come seconda portata sarà servito il tradizionale “picchiante” e una tagliata su letto di rucola e insalata. Infine, come dessert per deliziare i palati più dolci, una mousse al cioccolato bianco con gelatina di albicocche chiuderà la cena.

La Cena sotto le Stelle si tiene alle 20.30 presso la sede dell’Associazione Gocce di Vita-onlus in via Quarrata n°6 ad Uzzano. Per partecipare alla serata di beneficenza è necessaria la prenotazione ai numeri 345/5142681 o 334/9541676.

L’Associazione Gocce di Vita-onlus opera nella regione peruviana di Apurimac. Sin dal 2005 data della prima missione nel territorio andino, i volontari hanno iniziato un percorso a sostegno delle popolazioni autoctone fornendo assistenza sanitaria, formazione scolastica e infrastrutture alla comunità.

Al centro della mission umanitaria dell’Associazione resta la volontà di rispettare le tradizioni locali fornendo alla popolazione Quechua strumenti e insegnamenti volti a sviluppare un’economia di sussistenza nella regione.

Nel 2009 l’apertura della Casa del Bambino di Arcoiris a Tambobamba ha segnato un importante traguardo nell’opera dei volontari, diventando un punto di riferimento vitale per la cura e la formazione dei più piccoli, assistiti e sostenuti nel corso degli anni presso la struttura o direttamente nelle proprie famiglie.

Maggiori informazioni sulle iniziative di Gocce di Vita-onlus sono disponibili sul sito http://www.goccedivita.org/ e sulla pagina Facebook dell’associazione.