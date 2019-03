Si parla spesso di come fare per scegliere la piattaforma online alla quale iscriversi per giocare in tutta sicurezza. Tra i consigli che si danno di solito c’è quello di controllare che la piattaforma abbia una regolare licenza per essere ritenuta legale in Italia.

La domanda che ci si potrebbe porre a questo punto è perché è fondamentale scegliere un casinò legale AAMS. In questo approfondimento cercheremo di capire insieme quali sono i motivi che dovrebbero portare a scegliere solo le piattaforme presenti nella lista Casinò AAMS su Casinogiochigratis e perché evitare quelle sale da gioco – ormai poche in Italia, per fortuna – che non dispongono della licenza necessaria per operare legalmente.

Il motivo principale che dovrebbe spingere a scegliere un casinò legale AAMS è che questa licenza non viene rilasciata a tutte le piattaforme, ma solo a quelle che dimostrano di rispettare alcuni specifici standard di qualità. Il gioco d’azzardo online è un settore che ha vissuto una forte crescita negli ultimi decenni e che per questo ha richiesto uno studio approfondito e delle normative specifiche.

Sono stati stabiliti degli standard fondamentali per garantire la qualità di gioco ai clienti, che si ricorda mettono a rischio il loro denaro reale per cercare di vincere dei premi allettanti. Quando si tratta di denaro bisogna fare molta attenzione alla sicurezza, perché in passato alcune piattaforme si sono rese protagoniste di vicende spiacevoli.

L’autorizzazione AAMS assicura che si tratta di piattaforme legali, le quali operano nel rispetto delle normative vigenti ed assicurano ai giocatori anche delle garanzie sul denaro depositato. Quando si depositano soldi sul proprio conto di gioco personale si può stare certi che questi saranno tenuti al sicuro e che saranno protetti dalla piattaforma. In caso di problemi, le piattaforme rispondono attraverso le loro assicurazioni e rimborsano i clienti se questi ne hanno il diritto.

Queste garanzie non sono ovviamente presenti sulle piattaforme non legali, nelle quali il denaro che viene depositato non è protetto. La piattaforma potrebbe anche decidere di chiudere all’improvviso e di tenere i soldi dei clienti, senza restituirli ai proprietari. In questo sfortunato caso non sarebbe possibile recriminare alcunché e non sarebbe possibile riavere indietro il denaro depositato.

Da quanto spiegato, si capisce che non bisogna lasciarsi tentare dai bonus più elevati e dalle condizioni apparentemente più favorevoli delle poche piattaforme in Italia senza autorizzazione. C’è anche da dire che queste piattaforme hanno vita breve, perché l’autorità competente attua un controllo costante per individuare i casinò online non in regola e renderli inaccessibili dal territorio italiano.

Nella lista dei casinò AAMS si trovano numerose piattaforme online, che mettono a disposizione dei loro clienti anche dei bonus molto interessanti. Questi bonus sono offerti in particolare al momento della registrazione – in alcuni casi a seguito del primo deposito, in altri casi addirittura senza deposito – ma ci sono anche dei vantaggi dedicati ai clienti che già dispongono di un conto personale di gioco. Bonus e sicurezza sono i veri punti di forza delle piattaforme legali, alle quali ci si dovrebbe affidare se si vuole giocare in rete.