Peperoncino day 2018, il 4 e 5 agosto a Villa Borbone a Viareggio

Presentata in Regione Toscana la due giorni di divertimento e approfondimento con un unico protagonista: il peperoncino!

Sabato 4 e domenica 5 agosto la splendida Villa Borbone di Viareggio (Lu) ospita la 7° edizione del Peperoncino Day, la kermesse nazionale organizzata dall’Azienda Carmazzi in collaborazione con la Città di Viareggio e Coldiretti e patrocinata dalla Regione Toscana in onore di Sua Maestà il Peperoncino, pianta, frutto e spezia icona della cultura gastronomica italiana.

In programma tanti momenti dedicati al peperoncino: talk show di approfondimento sul mondo del peperoncino, l’esposizione della Collezione di Peperoncini “Biagi-Carmazzi”, la più vasta a livello europeo, la degustazione gratuita di specialità al peperoncino e dei prodotti Mr PIC® con peperoncino biologico tracciato, vendita diretta di piante di peperoncino e rari bonsai, visite teatralizzate della Villa e animazione con danza e musica.

“É un onore e un piacere per il 7° anno consecutivo tornare a Villa Borbone con il Peperoncino Day”, dichiara Marco Carmazzi, titolare dell’Azienda Carmazzi e organizzatore dell’evento. “Torniamo con un format rinnovato, con un’edizione dedicata al tema del riciclo, ma mantenendo sempre alta la qualità degli interventi e il focus sulla cultura che ci sta particolarmente a cuore. Questo perché, sebbene la passione per il peperoncino abbia una grande componente ludica, la produzione e il consumo di questo particolare alimento sono supportati da studi e tecniche antiche ma sempre in evoluzione. Con grande impegno anche quest’anno abbiamo messo in piedi una grande manifestazione, nata 7 anni fa da un’idea di Adolfo Giannecchini, che è anche un servizio per i cittadini e i turisti e un modo per consolidare i rapporti con gli enti e le istituzioni e per promuovere Viareggio e le tante ricchezze che questo nostro bel territorio ha da offrire”.

“Si tratta di una manifestazione particolarmente significativa alla quale Coldiretti ha dato tutta la sua collaborazione – ha dichiarato Antonio De Concilio, direttore di Coldiretti Toscana – perché pur essendo un prodotto di nicchia il peperoncino rappresenta un prodotto simbolo intorno al quale ruotano diversi utilizzi da quello gastronomico a quello ornamentale. Un prodotto simbolo della biodiversità capace di sviluppare imprenditorialità e un grande interesse non solo economico ma anche culturale con traiettorie di futuro per le imprese agricole”.

“La partecipazione alla manifestazione – ha dichiarato Tulio Marcelli, presidente di Coldiretti Toscana – servirà a fare un focus durante gli incontri tematici in cui cibo, alimentazione e stili di vita pongano al centro dell’attenzione l’agricoltura ed i suoi prodotti. Nel corso dell’evento Coldiretti animerà alcuni spazi con le attività per i bambini ed organizzerà momenti di confronto per i più grandi nei quali illustrerà il progetto di Campagna Amica, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto diretto tra agricoltura e cittadini, per restituire valore agli agricoltori e soprattutto qualità e certezze ai consumatori. Ospiti di eccezione saranno gli Agrichef di Campagna Amica – conclude Marcelli – una nuova figura professionale, creata dalla nostra Organizzazione che avrà il compito di avvicinare ulteriormente i visitatori ai prodotti agricoli, alla loro trasformazione in pietanze, coniugando piatti tipici ed una sana dieta mediterranea”.