Pad & Perc Camp, quattro giorni di full immersion per batteristi ad Arezzo

Il 30-31 Agosto 1-2 Settembre si terrà la seconda edizione del Pad & Perc Camp. Una full immersion per batteristi nel cuore del Casentino, ospite della struttura agrituristica Casa Agricola Rossi in provincia di Arezzo.

Il Laboratorio

#padandperccamp18 è una full immersion di quattro giorni nel mondo della batteria e delle percussioni dove potrai esplorare con una profondità nuova e consapevole, attraverso il sistema Padderia ed i laboratori didattici, la grande e meravigliosa realtà del mondo del ritmo.

Una vera e propria vacanza studio a contatto con la natura in una delle più belle cornici toscana, il Casentino, ospite della struttura agrituristica Casa Agricola Rossi.

L’esperienza che si vuole proporre è un percorso a contatto con la natura per sviluppare un metodo di studio volto alla ricerca del proprio cammino, con l’intento di riscoprire e stimolare le risorse presenti in ognuno di noi. Il sistema Padderia e i Laboratori didattici guideranno i partecipanti verso un approccio personale allo studio.

Gli insegnanti – A guidare il Pad & Perc Camp il Maestro Gaetano Fasano, ideatore del sistema Padderia; Gaia Colosimo, l’esperta in didattica e Fabio Brunetti, il primo insegnante certificato Padderia del Piemonte.

Info e Costi – presso l’Agriturismo Casa Agricola Rossi in Via Nazionale 28/30 Bibbiena (AR)

€ 320 comprensivi di:

laboratorio

alloggio

prima colazione

esperienza e raccolta nell’orto

festa finale serale 1°Settembre

Il prezzo non comprende i pranzi e le cene. I ragazzi potranno fare la spesa in un market raggiungibile a piedi e cucinare in autonomia e secondo le proprie esigenze alimentari nelle cucine dei propri appartamenti.

L’Azienda Agricola Casa Rossi nasce nel 1868 e rinasce nel 2016 con un nuovo progetto di rivalutazione, nell’ambito di un ex azienda agricola di famiglia.

Dal 2018 viene avviata, parallelamente all’attività agricola, quella agrituristica “Casa Agricola Rossi, nel cuore del Casentino tra natura, arte, storia, cultura e tradizioni locali. Uno spazio aperto anche ad eventi ed attività culturali pensati sempre in relazione all’ambiente circostante, in un’ottica multifunzionale di innovazione e di aggregazione per la comunità locale e non solo.