Nutrizione ed integratori, farmacisti ed esperti incontrano i cittadini

Domenica 6 maggio partono “Le giornate del benessere” con consulenze gratuite sull’alimentazione. L’iniziativa sarà ospitata dalla mattina alla sera dalla Farmacia Comunale n.1 di Campo di Marte di Arezzo

Farmacisti ed esperti saranno per tutta una giornata a disposizione degli aretini per parlare di “Nutrizione ed integratori”.

Dalla mattina alla sera di domenica 6 maggio, la Farmacia Comunale n.1 di Campo di Marte ospiterà il primo appuntamento de “Le giornate del benessere” che, con cadenza periodica, affronteranno varie tematiche legate alla promozione della salute e collegate alle diverse stagioni dell’anno. L’avvicinarsi dell’estate e l’aumento delle temperature richiedono ad esempio maggiori accortezze in termini di alimentazione per mantenere il benessere, dunque le Farmacie Comunali di Arezzo hanno scelto di aprire la rassegna fornendo consigli, spiegazioni e approfondimenti proprio in questo ambito, ospitando una professionista del settore.

In “Nutrizione ed integratori” sarà infatti presente la dottoressa Serena Leonardi (biologa in scienze della nutrizione umana e docente al master dell’Università San Raffaele di Roma) che, insieme ai farmacisti, porrà le proprie competenze al servizio dei cittadini per fornire consulenze gratuite sulla sana alimentazione e sull’apporto degli integratori alimentari per sopperire alle carenze

dell’organismo.

Un gruppo di professionisti sarà dunque pronto ad incontrare e ad ascoltare coloro che hanno domande relative a queste tematiche, che desiderano avere consigli per affrontare al meglio il periodo estivo, che necessitano di un confronto per ritrovare il benessere psico-fisico o che ricercano chiarimenti legati al corretto utilizzo degli integratori.

Questi ultimi contengono sostanze nutritive quali piante officinali, vitamine, minerali, proteine o fibre che permettono di combattere i disturbi alimentare, di detossificare il corpo dopo una malattia o un periodo di cura, di perdere peso o semplicemente di fornire un apporto energetico, ma devono essere assunti dopo un consulto con un esperto e devono essere combinati con un corretto stile di vita basato anche su una dieta salutare e sul ricorso all’attività fisica.

Nel corso della giornata sarà distribuito anche un coupon del valore di 5 euro per l’acquisto di integratori, da utilizzare dal 7 al 13 maggio su una spesa minima di 20 euro presso tutte le otto farmacie comunali di Arezzo del gruppo Afm – Azienda Farmaceutica Municipalizzata.