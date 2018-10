Nobody’s Perfect – You look good, quando l’imperfezione è bellezza

La serata di sabato 29 ottobre, che vedrà protagonisti in consolle lo stesso Alex Neri, insieme a Fabio Della Torre e Rufus, ridarà spazio ad un concetto di intrattenimento totalmente slegato alla presenza di un super ospite internazionale (apertura porte ore 22:30 – ingresso 10/12/15 € – vietato ai minori di 18 anni).

“Senza nulla togliere alla programmazione artistica del Tenax, che da sempre punta a promuovere anche i migliori talenti toscani, volevamo ripartire da quello che 19 anni fa fu il manifesto di Nobody’s Perfect, una serata che si schierava apertamente contro ogni presunta perfezione, contro un solo concetto di bello, contro il canone e la regola” – afferma Alex Neri – “Oggi è ancora più importante riportare in auge questo concetto. I giovani anche a causa dei social sono costretti ad inseguire un modello di perfezione che non esiste e che non è mai esistito. Nobody’s Perfect – You look good rivolge quindi un appello a tutti quei personaggi che vengono etichettati come imperfetti dalla società, fuori dalle regole, perché magari troppo estrosi o eclettici: fatevi avanti, siete soprattutto voi il nostro pubblico”.