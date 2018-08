Nasce la Linea Scuola US Pistoiese 1921

Una novità della stagione calcistica 2018/19 è la nascita della Linea Scuola griffata US Pistoiese 1921. Si tratta di un’ampia varietà di prodotti esclusivi rivolti al mondo della scuola caratterizzati da eleganza, praticità e ironia: unire l’utile al dilettevole. In tutti gli articoli, il colore dominante è chiaramente l’arancione. A questo progetto ha creduto con entusiasmo anche Conad del Tirreno che al centro del suo logo, la margherita, ha proprio il colore arancione. La Linea Scuola è commercializzata nei numerosi ed importanti punti vendita Conad di Pistoia. Chiaramente, il lancio su mercato di questa linea risponde alla voglia di esclusività e di collezione . Marco Ferrari, il direttore generale della US Pistoiese 1921, ha manifestato il suo entusiasmo e la sua soddisfazione per il progetto.

Condividiamo i valori delle nostre comunità, vestendone i panni e le passioni, contribuendo a dare risposta a bisogni che sono anche la loro quotidianità e la loro ttradizione”, afferma il responsabile rete vendita Toscana di Conad del Tirreno Massimo Ciucchi, assieme ai soci Massimiliano Merildi, Daniele Melani, Mauro Matteini, Roberto Toni, Antonio Luchi, Giovanni Biondi, Carlo Bresci, Alessandro nesti e Nicola Opromolla-

Quello di Conad è un sostegno allo sport vissuto nelo corretto spirito, fatto di gente che suda e si allena per una vera passione, per una soddisfazione che trova vita nella voglia di fare squadra.

