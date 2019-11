MONTECATINI VAL DI CECINA – Conducente perde il controllo dell’auto e si ribalta

Personale del distaccamento Vigili del Fuoco di Saline di Volterra è intervenuto alle ore 17:30 circa per un incidente stradale avvenuto tra la località di Ponteginori e quella di Casino di Terra.

Per cause in corso di accertamento il conducente di una vettura ha perso il controllo della stessa ribaltandosi e finendo in mezzo alla carreggiata.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre la persona e ad affidarla agli operatori del 118 accorsi per prestare le cure del caso.