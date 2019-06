MONTECATINI TERME – Tra le 10 destinazioni top per famiglie di Momondo La città termale è prima per offerta turistica family-friendly

Montecatini Terme si posiziona sul primo gradino del podio tra le 10 destinazioni italiane più family-friendly secondo i dati raccolti dalla piattaforma online momondo.it .

Estate periodo di vacanze, per molti è finalmente arrivato il momento di staccare dalla routine e dal lavoro e godersi il tanto desiderato periodo di svago, ma come conciliare le esigenze di un’intera famiglia? Per prima cosa la scelta della destinazione è il primo passo per organizzare un soggiorno che soddisfi allo stesso tempo i bisogni di genitori e bambini.

Secondo i dati raccolti da momondo.it , la piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel, sono oltre un quarto gli italiani (26%) che per pianificare al meglio le proprie vacanze sceglie strutture che offrono soluzioni family-friendly. Una soluzione che consente di accordare l’intrattenimento dei più piccoli al riposo e al divertimento dei genitori grazie a servizi ricettivi pensati ad hoc. Sulla scia di questo trend il portale momondo.it ha stilato una classifica delle dieci destinazioni italiane più attrezzate per accogliere le famiglie in viaggio.

Medaglia d’oro a Montecatini Terme, comune in provincia di Pistoia che offre un ampio ventaglio di possibilità ai villeggianti grazie alla combinazione di storia e natura, insieme al relax assicurato dagli stabilimenti termali della zona.

Le 10 destinazioni italiane con il maggior numero di sistemazioni family-friendly Posizione Destinazione Posizione Destinazioni 1 Montecatini Terme 6 Torino 2 Jesolo 7 Roma 3 Bologna 8 Venezia 4 Lignano Sabbiadoro 9 Milano 5 Milano Marittima 10 Sorrento

L’analisi si basa su ricerche di hotel 3-5 stelle effettuate su momondo.it dal 01.10.2018 al 21.04.2019 e con soggiorni dal 24.04.2018 al 30.09.2019. I prezzi sono soggetti a modifiche e le offerte potrebbero non essere più disponibili. I dati mostrati si riferiscono al numero di alloggi presenti su momondo.it aggiornati ad aprile 2019. I dati sulle abitudini di viaggio degli italiani sono frutto di un’indagine condotta da momondo coinvolgendo 23.400 persone – tra cui 1.029 italiani (International Travel Survey 2019).