MONTECATINI – Tattoo al centro del Walk in Day

Un’intera giornata dedicata al tattoo ed alle sua varie espressioni artistiche. Questo il tema proposto da “Capex” e dagli artisti del Great Seal Tattoo Lodge di Montecatini Terme dove – dalle ore 10 alle ore 19 di sabato 28 aprile – si terrà il 6° Walk In Day, un vero e proprio evento che punterà i riflettori sullo studio di Via Balducci.

L’occasione per approfondire la conoscenza con il mondo dei tatuaggi, approfittando dell’esperienza di tre tatuatori professionisti quali “Capex”, “Jack” e “Jaisy”, a disposizione di chi vorrà approfittare di quel concetto importato dall’estero: una giornata dove verranno effettuati tatuaggi senza prenotazione e dove chi cerca il primo approccio verso il mondo del “tattoo” avrà modo di vivere dall’interno dello studio le caratteristiche e le varianti che questa forma d’arte offre.

“Il Walk In Day è un appuntamento oramai diventato consuetudine semestrale per la nostra città – il commento di “Capex” – da vivere con lo spirito che contraddistingue questo panorama oramai da tempo in altri Paesi: chi prima arriva, prima si tatua. Saranno centinaia e centinaia, i flash a disposizione ed i prezzi saranno decisamente contenuti. Sarà anche una valida occasione per chi vuole semplicemente conoscere il nostro studio, tra buona musica ed un ricco buffet offerto a tutti gli ospiti”.