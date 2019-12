MONSUMMANO TERME – Arrestate due persone per furto in abitazione

Questa notte i militari della Stazione di Monsummano Terme e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montecatini Terme, hanno arrestato in flagranza di reato Z. S., di anni 35 e I. Z. di anni 31, entrambi cittadini georgiani senza fissa dimora, responsabili del reato di furto aggravato all’interno di abitazione.

In particolare, i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione del fenomeno dei reati di natura predatoria, hanno notato in via delle Ginestre due persone che si aggiravano in modo sospetto nei pressi di un abitazione. Sottoposti a controllo, i militari hanno riscontrato che proprio gli stessi, poco prima, si erano introdotti in un abitazione attraverso l’effrazione di una finestra e avevano rubato vari monili.

Inoltre hanno riscontrato che i due erano responsabili di un tentativo di furto in un’altra abitazione, sventato dall’arrivo dei militari dell’Arma.

Sottoposti a perquisizione, i cittadini stranieri sono stati trovati in possesso di vari arnesi atti allo scasso, mentre la refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.

I due uomini, ultimate le formalità di rito, sono stati portati presso la Casa Circondariale di Pistoia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.