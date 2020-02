Mezza Maratona, in piazza c’è anche AISLA Firenze

I volontari di AISLA Firenze saranno in piazza della Resistenza domenica 16 febbraio durante la Mezza Maratona di Scandicci.

Un’occasione per vivere lo sport insieme ma anche per fare solidarietà. La diciassettesima edizione della Mezza Maratona di Scandicci, oramai un classico per il podismo regionale, si arricchisce con la presenza di AISLA Firenze. I volontari dell’associazione saranno in piazza della Resistenza domenica 16 febbraio 2020 dalle 9 fino al termine della Mezza Maratona “Di corsa contro le mafie” e della Passeggiata della Legalità, per raccogliere fondi, per dare informazioni sulla SLA e sui progetti assistenziali di AISLA.

AISLA Firenze, sezione fiorentina di AISLA Onlus, nasce nel 2011 con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per le persone con SLA e per le loro famiglie. Opera sul territorio fiorentino per migliorare l’assistenza per le persone con SLA, è impegnata nel diffondere corrette informazioni sulla malattia e nel sensibilizzare le Istituzioni affinché adottino misure idonee ad un problema in costante crescita.

Il 2020 di AISLA è iniziato con la partita di beneficenza “Un calcio alla SLA” che ha visto anche la partecipazione dell’ex calciatore Alberto Malusci. Nell’ultimo fine settimana di marzo si terrà la sesta edizione della maratona di nuoto di 24 ore “Una vasca per AISLA Firenze” alla Piscina Paganelli di Firenze. La maratona sarà quest’anno anche a Borgo San Lorenzo (Centro Piscine Mugello), Reggello (Piscina Comunale Reggello) e San Casciano (Piscina del Chianti).

“Una vasca per AISLA Firenze” ha il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di San Casciano, Comune di Reggello e FIN Comitato regionale Toscano.