Maltempo, gli interventi dei Vigili del Fuoco nel Grossetano – VIDEO

Maltempo, non si fermano i disagi in tutto il territorio regionale. Aggiornamento dalla provincia di Grosseto dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco in seguito a diverse richieste di soccorso da parte della cittadinanza in difficoltà.

Alcune persone sono rimaste isolate in un podere in località Monte Antico, nel comune di Civitella Paganico, dove viste le condizioni del territorio si è reso necessario l’utilizzo dell’hovercraft.

Tre persone, di cui una ultranovantenne sono state tratte in salvo dal personale dei Vigili del Fuoco.

Inoltre i Vigili del Fuoco hanno recuperato e tratto in salvo un cane in Loc. Le Conce a Istia d’Ombrone.

Due persone isolate dall’acqua in golena, nei pressi di loc. Berrettino sono state recuperate da operatori VF con hovercraft.

Mentre in Loc. La Trappola una persona aggrappata ad un albero, immerso nell’acqua in corrente, è stata tratta in salvo da personale fluviale VF.